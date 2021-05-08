Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına yeni atama
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alınarak yerine Mustafa Tuzcu atandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Atama kararnamesinde "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Mustafa Tuzcu atanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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