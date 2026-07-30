Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: 1 Ağustos'tan itibaren yasak

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Ticaret Bakanlığı, reklam ve ticari uygulamalarda tüketicilerin yanıltılmasını önlemek ve dijital platformlarda daha güvenilir bir reklam ortamı oluşturmak amacıyla hazırlanan yeni düzenlemenin 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında önemli değişikliklerin hayata geçirileceği belirtildi.

Reklam yasağının kapsamı genişletildi

Yeni düzenlemeyle, falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamların yanı sıra yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağının kapsamı genişletildi. Buna ek olarak, yasa dışı şans oyunlarına ilişkin reklamlar da yasak kapsamına alındı.

Bakanlık, söz konusu değişiklikle tüketicilerin hukuka aykırı faaliyetlere yönlendirilmesinin önüne geçilmesini, yanıltıcı reklamların engellenmesini ve dijital mecralarda daha güvenilir bir reklam ortamının oluşturulmasını hedefliyor.

Denetimler sürecek

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, hukuka aykırı ticari uygulamalara zemin hazırlayan ve haksız rekabete neden olan reklam ve ticari uygulamalara yönelik denetimlerin etkin ve kararlı şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Açıklamada, dijital reklam alanında hukuka aykırı içeriklerle mücadelenin yeni düzenlemeyle daha da güçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.