Ticaret Bakanlığı duyurdu: Deprem sonrası fahiş fiyat artışına 14,5 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, 23 Nisan İstanbul depremi sonrası ilan fiyatlarında fahiş artış yapanlara 14,5 milyon TL ceza uyguladı. Her bir kişiye 250 bin TL ceza kesildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, deprem günü yapılan ani fiyat artışlarının tespit edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın zor durumda olmasını fırsata çevirmek isteyen kişilerin her biri hakkında 250 bin TL olmak üzere toplam 14 milyon 500 bin TL ceza uygulanmıştır."

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe deprem sonrası yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerin sürdüğünü ve vatandaş mağduriyetini önlemeye yönelik adımların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.