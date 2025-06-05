Ticaret Bakanlığı duyurdu! Gaziantep'te 15 milyon TL'lik kaçak içki yakalandı

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda gerçekleştirdikleri operasyonda yaklaşık 15 milyon lira değerinde 12,5 ton kaçak alkollü içki ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonun Araç Takip Sistemi (ATS) üzerinden alınan bir uyarı üzerine başlatıldığı bildirildi. Sisteme bağlı bir tıra ait cihazın yerinden söküldüğüne dair bildirim alınması sonrası Gaziantep Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde harekete geçildi.

12,5 ton kaçak içkiye el konuldu

Yapılan kontrollerde tırda 23 bin 694 şişe kaçak içki tespit edildi. Ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda yapılan kontrollerde, tırda yaklaşık 12,5 ton (23 bin 694 şişe) kaçak içki tespit edildi. Operasyonda kaçak içkilere ve ilgili araca el konuldu" ifadelerine yer verildi.

Soruşturmanın Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi. Bakanlık ayrıca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlık olarak fiziki denetimlerin yanı sıra dijital teknolojilerle desteklenen risk analiz sistemlerimizle kaçakçılıkla mücadelede etkinliğimizi sürekli artırıyor, toplum sağlığını tehdit eden, ticari düzeni bozan ve vergi kayıplarına yol açan tüm yasa dışı faaliyetlerin karşısında kararlılıkla duruyoruz. Bakanlık birimlerince yürütülen denetim ve operasyonlar, ülke ekonomisinin korunması, adil rekabet ortamının sağlanması ve vatandaşlarımızın güvenliğinin teminat altına alınması hedefleri doğrultusunda aralıksız devam etmektedir."