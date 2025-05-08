Ticaret Bakanlığı duyurdu! Gerekli nitelikleri taşımayan işletmeler 'AVM' ibaresini kullanamayacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, alışveriş merkezi (AVM) ibaresinin kullanımı için belirlenen kriterlere uygun olmayan perakende işletmeler bu ifadeyi kullanamayacak.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, yönetmeliğin uygulanmasına yönelik tereddütlerin ortadan kaldırılması ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan düzenlemede, AVM tanımı, malik ve yönetimlerin sorumlulukları yeniden ele alındı.

Ortak kullanım alanı zorunluluğu

Yönetmeliğe göre, yeni yapılacak AVM projelerinde ortak kullanım alanlarına yer verilmeden yapı ruhsatı alınamayacak. Bu alanlar arasında sosyal ve kültürel etkinlik alanları, mescit, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı, tuvaletler ve dinlenme alanları yer alacak.

Mevcut AVM’lere muafiyet

Ekonomik olarak sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, satış alanı daha küçük olan mevcut AVM’ler, belirli yükümlülüklerden muaf tutulabilecek.

Bağımsız denetim raporu zorunluluğu

Malik ve yönetimlerin perakende işletmelerle olan ilişkilerinin daha şeffaf hale getirilmesi için, gelir-gider raporlarının yanı sıra bağımsız denetim raporları da Ticaret Bakanlığına gönderilecek. Bu raporlar, Bakanlığın kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletilecek.

Ayrıca, ortak gider katılım payı alınmayan perakende işletmelerle ilgili olarak, alınan hizmetlere dair belgelerin iletilmesi ve denetim raporlarının hazırlanması konusunda da yeni düzenlemeler getirildi.