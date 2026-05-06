Ticaret Bakanlığı duyurdu: Havalimanlarında dijital dönem resmen başladı

Ticaret Bakanlığı, gümrük işlemlerinde dijital dönüşüm kapsamında geliştirilen Havayolu Gümrük Beyan Sistemi’nin (HGBS) Türkiye genelindeki tüm uluslararası havalimanlarında devreye alındığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, 4 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla uygulamaya giren sistem sayesinde havayolu taşımacılığına ilişkin Havayolu Beyan Formu ve ek belgeler artık gümrük idarelerine elektronik ortamda iletilecek. Böylece işlemlerin uçtan uca dijital bir yapıya kavuşacağı belirtildi.

Kağıtsız işlem altyapısına geçildi

Yeni uygulamayla birlikte kağıtsız işlem altyapısına geçiş sağlanırken, manuel işlem yükünün azaltılması, uygulama birliğinin oluşturulması, veri güvenliği ile veri kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Bakanlık, sistemin hem kamu kurumları hem de özel sektör açısından zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacağını vurguladı. Ayrıca ticaretin kolaylaştırılması, gümrük işlemlerinde etkinlik ve güvenliğin artırılması gibi hedeflerin de destekleneceği ifade edildi.

Yıllık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu hedefleniyor

Açıklamada, HGBS sayesinde kağıt kullanımının büyük ölçüde ortadan kaldırılmasının amaçlandığı bildirildi.

2025 yılı dış hat uçuş sayıları dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, her sefer için düzenlenen Havayolu Beyan Formu ve eki belgeler kapsamında yıllık yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Bu dönüşümün çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunacağına dikkat çeken Ticaret Bakanlığı, dijital dönüşüm çalışmalarıyla gümrük süreçlerini hızlandırmaya ve Türkiye’nin ihracat odaklı büyüme hedeflerini desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.