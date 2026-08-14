Ticaret Bakanlığı duyurdu: Ünlü markanın kırtasiye ürünü piyasadan toplatılıyor

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Ticaret Bakanlığı, sağlık açısından risk taşıdığı belirlenen ürünleri "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Son yayımlanan listede bir kırtasiye ürününün güvensiz olduğu duyuruldu.

Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yetkili kuruluşlar tarafından yapılan kontroller sonucunda, güvensiz olduğu belirlenen ürünlere ilişkin bilgiler Bakanlığın sistemi üzerinden ilan ediliyor.

Gerçekleştirilen son denetimlerde Mikro marka bir kalemliğin kullanımının güvensiz olduğu belirlendi.

Söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadaki ürünlerin toplatılmasına karar verildi.