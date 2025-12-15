Ticaret Bakanlığı duyurdu! Yasa dışı bahis reklamı yapan 15 sosyal medya hesabı kapatılacak

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve kullanıcıları çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen 364 sayılı toplantısında yasa dışı bahis ve kumar reklamlarının gündemin ana maddelerinden biri olduğu belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu hesapların, tüketicileri yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönlendirdiğinin tespit edildiği aktarıldı.

Adli tahkikat süreçleri için gerekli başvurular yapılacak

Bakanlık ayrıca, bu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına da karar verildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında tüketici haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı mücadele edilmesi ve özellikle gençlerin bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla denetim ve çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.