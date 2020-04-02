Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayan firmaları açıkladı

02 Nisan 2020

ANKARA(DÜNYA)-Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, koronvirüs sebbiyle talebi artan ürünleri fahiş fiyatla sattığı için para cezası uyguladığı firma ve şahısların listesini, gerekçeli kararla birlikte internet sayfasında yayınladı. Kurul daha önce yaptığı toplantılarda, maske, dezenfektan, kolonya ve gıda maddelerini fahiş fiyatla attığı tespit edilen 198 firmaya 10 milyon 90 bin lira para cezası vermişti.

Kurulun internet sayfasında yayınlanan gerekçeli kararda, ceza kesilen firmaların, fiyatları maliyetin ötesinde artırdıkları, arz yönünde rakiplerinin makul fiyatla mal edinerek, bunların tüketicilere piyasa işleyişi içinde sunulmasını engelledikleri bildirildi.

Bu durumun aynı zamanda tüketiciler nezdinde bu ürünlerin gelecekte zor temin edileceği ya da aşırı pahalı olabileceği şeklinde intiba uyandırdığı belirtilen gerekçeli kararda, “Sonuç olarak belirtilen satıcılar, gerek arz zincirini, gerekse fiyatları olumsuz bir biçimde etkileyecek piyasa bozucu uygulamalarda bulunmuşlardır” ifadeleri yer aldı.

İstanbul en 37 adetle en çok ceza uygulanan il olurken, Ankara’da 22, Konya’da 16 ceza uygulandı. Cezalar, ağırlıklı olarak internet sitelerinde satış yapan kişi ve firmalara uygulanırken, yanı sıra eczaneler, marketler, medikal şirketleri ve şahıslara da ceza kesildi.

Reklam Kurulu tarafından açıklanan listede, büyük market zincirlerinin olmaması dikkat çekti.

Ceza alan firmaların listesine buradan ulaşabilirsiniz.