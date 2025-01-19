Ticaret Bakanlığı harekete geçti! 'Metro sonrası 1 milyon TL zam gelecek' ilanına soruşturma

Ticaret Bakanlığı, online platformlarda yayınlanan bazı gayrimenkul ilanlarında yer alan, konut fiyatlarının artacağına dair yapılan açıklamaları incelemeye aldı.

Bakanlık, "konut kredilerine indirim yapıldığında zam geleceği" ve "metro inşaatının tamamlanmasının ardından 1 milyon TL zam geleceği" şeklindeki ifadeleri içeren ilanlara yönelik bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Platformla iletişime geçildi

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ilanla ilgili olarak, “Bugün, bazı medya organlarında gündeme gelen ve ‘metro inşaatının bitmesi ile fiyatlara 1 milyon TL zam geleceği’ ile ‘konut kredilerine indirim geldiğinde fiyatın artacağı’ ifadelerine yer verilen bir satılık konut ilanı, Ticaret Bakanlığımızca incelenmiştir" dedi.

Kaplan, ayrıca, "Söz konusu ilanın yayınlandığı sahibinden platformu ile iletişime geçilerek ilanın yayından kaldırılması sağlanmış ve ilanı yayınlayan kişinin kimlik ve iletişim bilgileri ilgili platformdan istenmiş, akabinde gerekli incelemeler başlatılmıştır” açıklamasında bulundu.

Vatandaşların benzer durumlardaki şüpheli ilanları, CİMER ve Alo 175 aracılığıyla bildirmeleri gerektiğini vurgulayan Kaplan, kamuoyuna saygıyla duyuru yapıldığını belirtti.