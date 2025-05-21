Ticaret Bakanlığı iki ürünün satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucunda Aslan marka tabure ve Rumex marka katlanabilir masanın güvenlik testlerini geçemediğini belirterek satışlarını yasakladı.

Bakanlığın 20 Mayıs’ta yayımladığı son duyuruda, “Aslan” markalı taburenin düşey statik yük testinde kırıldığı ve bu nedenle kullanım açısından risk oluşturduğu belirtildi. Ürün, “minik basamaklar” kategorisinde değerlendiriliyor.

Keskin kenarlı masa da listede

Yasaklanan bir diğer ürün ise “Rumex” markasına ait katlanabilir masa oldu. Üründe keskin kenar ve köşelerin bulunması, ayrıca masa altında 7 ila 12 mm çapında, 10 mm'den derin açık uçlu boruların yer alması nedeniyle güvenlik açısından sakıncalı bulundu.