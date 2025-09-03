Ticaret Bakanlığı: İzmir'de simit zammı talebi uygun bulunmadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Eylül 2025 tarihinde bazı basın yayın organlarında yer alan “İzmir’de Simit Zamlandı” başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir düzeltme yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, simit fiyat tarifelerinin 14 Şubat 2008 tarihli ve 26787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde belirlendiği, bu süreçte Ticaret Bakanlığı’nın fiyatları doğrudan belirleme ya da tek başına onaylama yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Zam talepleri uygun bulunmamıştır

İzmir’de hem İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği hem de İzmir Ticaret Odası tarafından 2025 yılı içinde Bakanlığa farklı tarihlerde simit fiyat artış talepleri iletildiği aktarılan açıklamada, söz konusu taleplerin maliyet verileri ve tüketici alım gücü göz önünde bulundurularak iki kez değerlendirildiği ve her seferinde olumsuz görüş bildirildiği kaydedildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“08.08.2025 tarihinde İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin ‘100 gram simit 20 TL’ teklifi, 22.08.2025 tarihli yazımızla uygun bulunmamıştır. Aynı Birlik tarafından 27.08.2025’te iletilen ikinci başvuru da 28.08.2025 tarihinde olumsuz değerlendirilmiştir. Benzer şekilde İzmir Ticaret Odası’nın 12.02.2025 ve 03.03.2025 tarihlerinde sunduğu iki ayrı başvuru da sırasıyla 14.02.2025 ve 05.03.2025 tarihli yazılarla reddedilmiştir.”

Basında yer alan "Ticaret Bakanlığı zam talebini onayladı" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından uygulamaya konulan tarifenin ise İzmir Valiliği tarafından yargıya taşındığı bilgisi paylaşıldı.

Amaç; tüketici haklarını korumak ve fiyat istikrarını sağlamak

Bakanlık açıklamasında, fiyat artışı taleplerinin tüketiciler üzerinde ek yük oluşturabileceği gerekçesiyle reddedildiği belirtilerek, “Ticaret Bakanlığımız, tüketici haklarını korumak, fiyat istikrarını sağlamak ve üretici ile tüketici menfaatleri arasında adil bir denge kurmak amacıyla çalışmalarını sürdürecektir.” denildi.