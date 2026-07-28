Ticaret Bakanlığı kural rehberini paylaştı: Alışverişte bilmeniz gereken 4 önemli hakkınız

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Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarına ilişkin vatandaşları bilgilendirmek amacıyla hazırladığı görsellerle alışveriş ve hizmet alımı süreçlerinde dikkat edilmesi gereken temel kuralları paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketici haklarını bilmenin güvenli ve adil ticaretin en önemli güvencelerinden biri olduğu vurgulanarak, vatandaşların doğru bilgilendirilmesi, haksız uygulamaların önlenmesi ve şeffaf ticaret ortamının güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Restoranlarda servis veya kuver ücreti zorunlu tutulamaz

Paylaşımda, lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerde servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti ya da benzeri adlarla ilave bir bedelin talep edilemeyeceği ifade edildi. Bahşiş uygulamasının ise tamamen tüketicinin tercihine bağlı olduğu ve gönüllülük esasına dayandığı hatırlatıldı.

Menü yalnızca QR kodla sunulamaz

Bakanlık, yiyecek ve içecek işletmelerinde dijital menü kullanımının mümkün olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmadığını belirtti. İşletmelerin, QR kodlu menünün yanı sıra tüketicilerin inceleyebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmasının yasal zorunluluk olduğu kaydedildi.

Etiket ve kasa fiyatı farklıysa düşük olan uygulanacak

Alışveriş sırasında raf veya etiket fiyatı ile kasada çıkan fiyatın farklı olması halinde tüketici lehine olan fiyatın esas alınacağına dikkat çekildi. Buna göre, iki fiyat arasında farklılık bulunması durumunda daha düşük olan fiyat üzerinden satış yapılması gerekiyor.

Açıkta satılan ürünlerde "dara" düşülecek

Bakanlık ayrıca açıkta satılan ürünlerde tüketicinin yalnızca ürünün net ağırlığı kadar ödeme yapacağını vurguladı. Ürünün konulduğu kap veya ambalajın ağırlığının (dara) toplam ağırlıktan düşülmesinin zorunlu olduğu, böylece ambalaj ağırlığının fiyatlandırmaya dahil edilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın piyasalarda şeffaflığı, dürüst ticareti ve tüketici memnuniyetini esas alan denetim ve düzenlemelerle vatandaşların haklarını korumaya devam edeceği vurgulanırken, "Haklarını bilen tüketici, adil ticaretin en güçlü destekçisidir" mesajına yer verildi.