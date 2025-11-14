Ticaret Bakanlığı: Tüketici Hakem Heyetleri kapatılmıyor, güçlendiriliyor

Ticaret Bakanlığı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren Tüketici Hakem Heyetleri hakkında kamuoyunda yer alan “kapatılma” iddialarına açıklık getirdi.

Bakanlık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, tam tersine heyetlerin yapısının güçlendirilmesi yönünde kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinin yürütüldüğünü bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, Tüketici Hakem Heyetleri'nin kuruluş, yetki alanı ve iş bölümlerinin Ticaret Bakanlığı tarafından belirlendiği ve yeni düzenlemenin hizmet kalitesini artırmayı hedeflediği vurgulandı.

2026’da yeni yapı yürürlüğe girecek

Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, karar alma süreçlerini hızlandırmak, uygulama birliğini sağlamak ve ihtisaslaşmayı artırmak amacıyla hakem heyetlerinin büyükşehir statüsündeki 19 ilde il merkezlerinde birleştirileceği açıklandı.

Yeni yapı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda toplam 170 Tüketici Hakem Heyeti karar mercii olarak yetkilendirildi.

Açıklamada, “Tüketici Hakem Heyetleri kapatılmamış, sadece il merkezlerinde karar mercii olarak yeniden yapılandırılmıştır” ifadesine yer verildi. Ayrıca ilçe kaymakamlıklarında başvuru ve irtibat noktalarının hizmet vermeye devam edeceği, tüketicilerin başvurularını eskiden olduğu gibi ilçe düzeyinde yapabileceği belirtildi.

“Hak kaybı değil, hız ve etkinlik artışı”

Bakanlık, yapılan düzenlemenin tüketicilerin hak arama yollarında herhangi bir hak kaybına neden olmayacağını, aksine süreçlerin hızlanacağını ve karar kalitesinin yükseleceğini vurguladı.