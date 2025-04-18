Ticaret Bakanlığı uyardı! Kartal Yuvası’nda satılan çocuk sweatshirt'üne toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, sağlığı tehdit edebilecek ürünlerle ilgili denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontroller sonucunda “güvensiz” olarak değerlendirilen ürünler kamuoyuna duyurulurken, ilgili işletmelere de gerekli yaptırımlar uygulanıyor.

Son yayımlanan listede, Beşiktaş Kulübü’nün resmi ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası mağazalarında yer alan bir çocuk sweatshirt’ü dikkat çekti. Bakanlık, çocuk giyim bölümünde 1.199 TL’ye satılan 'Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt' (Barkod No:8698520840811) isimli ürünle ilgili kritik bir karar aldı.

Satışı yasaklandı, toplatılıyor

İlgili ürünün, “TS EN 14682 Standardı Kısım 3.2.1” maddesine aykırı olduğu belirlendi. Bu maddeye göre küçük çocuklara yönelik kıyafetlerin şapka, göğüs ya da boyun bölgesinde büzme ipi, işlevsel ya da süs amaçlı kordon içermemesi gerekiyor. Bakanlık, bu standarda uymadığı gerekçesiyle ürünün satışının durdurulmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verdi. Öte yandan, söz konusu ürünün Kartal Yuvası’nın çevrim içi mağazasında “Hepsi satıldı” ibaresiyle tükendiği görüldü.

Daha önce de benzer kararlar alınmıştı

Ticaret Bakanlığı, daha önce Trabzonspor’un resmi mağazası TS Club ve MKE Ankaragücü’nün Store mağazalarında satılan bazı çocuk kıyafetleri için de benzer kararlar almıştı. TS Club’da satılan “Retro Kapüşonlu Sweat” (17G24S007) ve Ankaragücü Store’da yer alan “D. Blue Sweat Shirt” ürünlerinin de güvensiz olduğu gerekçesiyle satışı yasaklanmış ve toplatılmaları istenmişti.