Ticaret Bakanlığı'ndan 50 milyon TL'lik denetim! 15 hesap kapatıldı!

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklamlar ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Bu kapsamda Reklam Kurulu'nun 9 Nisan 2026'da gerçekleştirilen 368 sayılı toplantısında çok sayıda dosya incelenirken, mevzuata aykırı bulunan uygulamalara idari yaptırım uygulandı.

132 dosyadan 117'si mevzuata aykırı

Toplantıda görüşülen 132 dosyadan 117'sinin mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Söz konusu aykırılıklar nedeniyle toplam 49,8 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca, tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilen bir dosya için tedbiren durdurma kararı alındı.

'Hileli modem satışları' mercek altında

Bakanlık, internet servis sağlayıcısı gibi davranarak tüketicilere yanlış bilgiler veren kişi ve firmalara yönelik inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmelerde, bazı satıcıların 'modeminiz arızalı' veya 'modeminiz yetersiz' gibi ifadelerle tüketicileri yanıltarak yüksek fiyatlarla ürün sattığı tespit edildi.

Bu faaliyetlerin süreklilik arz ettiği ve haksız ticari uygulama niteliği taşıdığı belirtilerek ilgili firmalar hakkında idari işlem başlatıldı.

15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Reklam Kurulu'nun gündeminde yer alan bir diğer başlık ise yasa dışı bahis ve kumar reklamları oldu. İncelemeler sonucunda, vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği belirlenen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı alındı.