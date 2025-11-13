Ticaret Bakanlığı’ndan aldatıcı indirimlere karşı sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, kasım ayında yoğunlaşan indirim kampanyalarında tüketicilerin aldatıcı reklam ve sahte indirimlerle mağdur edilmemesi için saha ve dijital mecralardaki denetimlerini artırdı.

Bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu, kasım ayı boyunca yürütülen tüm indirimli satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerini yakından takip ediyor.

Gerçeğe aykırı fiyat, sahte indirim veya yanıltıcı görsel tespit edilmesi durumunda idari yaptırımlar uygulanıyor.

Ticaret Bakanlığı, vatandaşlardan gelen şikayet ve başvuruları da titizlikle değerlendiriyor.

Tüketiciler, aldatıcı reklam ve uygulamalara ilişkin şikayetlerini

ticaret.gov.tr/tuketici/ticari-reklamlar/reklam-kuruluna-nasil-basvurulur

bağlantısı üzerinden Reklam Kurulu’na iletebiliyor.

Vatandaşlara uyarı: “Gerçek ihtiyaç ve fiyat karşılaştırması yapın”

Bakanlık, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için şu noktalara dikkat edilmesini önerdi:

* Gerçek ihtiyaçların belirlenmesi ve fiyat karşılaştırması yapılması,

* “Şok indirim”, “en düşük fiyat” gibi ifadelerin doğruluğunun kontrol edilmesi,

* Sosyal medya yönlendirmeleriyle ulaşılan sitelerde SSL ve 3D Secure gibi güvenlik unsurlarının doğrulanması,

* “1 alana 1 bedava”, “3 al 2 öde” gibi kampanyaların koşullarının dikkatle okunması.

Kasım ayı boyunca denetimler sürecek

Ticaret Bakanlığı, tüketici haklarının korunması, adil ve dürüst ticaretin sağlanması ve piyasa dengesinin gözetilmesi amacıyla kasım ayı boyunca sahadan dijitale tüm indirim kampanyalarının kararlılıkla denetleneceğini bildirdi.