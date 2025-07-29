Ticaret Bakanlığı’ndan dijital dolandırıcılıklara karşı uyarı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yapılan dolandırıcılıklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Bakanlık açıklamasında, son dönemde artan şikâyetler üzerine sosyal medya üzerinden yapılan sahte satışlar, sahte rezervasyonlar, asılsız çekilişler ve sahte reklamlarla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekildi.

Vatandaşların; piyasa değerinin çok altında ürün sunan ilanlara karşı temkinli olması, doğrudan para transferi yapmaması, kaynağı belirsiz bağlantılara tıklamaması ve kimlik avı amaçlı mesajlarda kişisel bilgilerini paylaşmaması gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, bu tür mağduriyetlerde emniyet birimlerine başvurulmasını, hesap güvenliğinin sağlanması için bankalarla iletişime geçilmesini ve e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurulabileceğini hatırlattı.

Açıklamada, dijital dolandırıcılık faaliyetlerine karşı denetimlerin ve yaptırımların artırılarak sürdürüldüğü belirtildi.