Ticaret Bakanlığı’ndan English Home'un oda kokusu toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, English Home’un çubuklu oda kokusunu güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yaptığı duyuruda, English Home markasına ait çubuklu oda kokusunun piyasadan toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.

Karara gerekçe olarak, ürünün iç ambalajında “dokunsal uyarı işareti” bulunmaması gösterildi. Bakanlık, bu durumun “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik”in 36. maddesi ile Ek-2 3.2 maddesine (TS EN ISO 11683 standardı) aykırılık teşkil ettiğini belirtti.

Söz konusu ürünün piyasaya arzı yasaklandı ve mevcut ürünlerin toplatılması süreci başlatıldı.

Bakanlık, tüketicilerin güvenliği için düzenli olarak piyasa gözetimi yaptıklarını ve gerekli durumlarda hızlıca müdahale edildiğini vurguladı.