Ticaret Bakanlığı'ndan gümrük laboratuvarına yeni düzenleme
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmeliğe göre, artık gümrük laboratuvarlarında ziraat mühendisleri de birim sorumlusu ve teknik personel olarak görev alabilecek.
AA
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni yönetmeliğe göre, ziraat mühendisleri de laboratuvar birim sorumlusu ve laboratuvar teknik personeli olabilecek.