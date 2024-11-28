Ticaret Bakanlığı'ndan 'influencer'lara: Eğitim şart!

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu influencerlara yönelik 'Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı' düzenlendi. Paylaşımlarıyla vatandaşları etkileyen fenomenlere eğitimde, tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, Reklam Kurulu'nun yapısı, işleyişi ve örnek kararlar hakkında sunum yapıldı.

Pazarlama iletişiminin temel etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları, kişisel verilerin korunması gibi konu başlıkları hakkında da eğitim verilen influencerların kaçınması gereken konular ve paylaşımlar da eğitim konuları arasında yer aldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca görevlendirilen vergi müfettişleri de sosyal medya faaliyetlerinde vergilendirme ve yasal yükümlülükler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

70 fenomen sertifika aldı

İlki 25 Kasım'da Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın İstanbul'daki hizmet binasında gerçekleştirilen ve tüm gün süren programa, sosyal medya hesaplarında 300 bin ve üstü takipçisi olan influencerlar katıldı. Eğitimde yer alan 70 fenomen, programı başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazandı.

Programa 2025 yılı sonuna kadar 1000'e yakın sosyal medya etkileyicisinin katılması hedefleniyor. Bir sonraki eğitimin ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Fenomenler, program hakkında detaylı bilgiye 'smeegitimi.com' adresinden ulaşabilecek.