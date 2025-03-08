Ticaret Bakanlığı'ndan istihdam açıklaması! 988 personel alınacak

Ticaret Bakanlığı, yeni personel istihdam edeceğini duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımında Ticaret Bakanlığı ailesini genişlettiklerini belirten Bakanı Ömer Bolat merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirmek üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştireceklerini vurguladı.

"865'i sözleşmeli, 123'ü kadrolu"

Bolat, söz konusu personelin 865'inin sözleşmeli, 123'ünün de kadrolu olacağının altını çizerek, "Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşımda, 200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 30'arı mühendis ve büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i destek personeli-şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel, 50'si tüketici hakem heyeti raportörü, 30'u ambar memuru, 13'ü kaptan, 20'si makinist, 6'sı satış memuru ve 4'ü veznedar olmak üzere 123 kadrolu personel alınacağı bilgisine yer verildi.