Ticaret Bakanlığı’ndan market ve gıda işletmelerine sıkı denetim

Bakanlık ekipleri, fiyat etiketi, raf-kasa uyumu ve ürün etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğunu denetliyor. Çalışmalar özellikle temel gıda ürünlerinde yoğunlaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre denetimler; fiyat etiketi, raf-kasa fiyat uyumu ve ürün etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu çerçevesinde yürütülüyor. Özellikle temel gıda ürünlerinde yoğunlaştırılan kontrollerin, hem tüketicinin korunması hem de piyasa dengesinin sağlanması amacıyla titizlikle sürdürüleceği bildirildi.

“Yoğun denetimler yapıyoruz”

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi vererek, “Bakanlığımız talimatları doğrultusunda tüketicinin ekonomik menfaatlerini korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarını oluşturmak adına yoğun bir şekilde denetimler yapmaktayız” dedi.

Tan, haksız fiyat artışına yönelik incelemelerde işletmelerden geriye dönük 3 aylık faturaların istendiğini belirtti. İnceleme sonucunda şüpheli bulunan işletmelerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildiğini, burada uygun görülmesi halinde idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Ankara’da 15 bin firma denetlendi

Tan, yalnızca Ankara’da ocak ayından itibaren 15 bin firmanın kontrol edildiğini ifade ederek, “Bugüne kadar toplam 140 milyon lira idari para cezası uygulandı” bilgisini verdi.

Vatandaşların, e-Devlet’te yer alan Haksız Fiyat Mobil Uygulaması üzerinden ya da CİMER aracılığıyla şikâyetlerini iletebildiğini de hatırlattı.