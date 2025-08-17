Ticaret Bakanlığı’ndan okul alışverişinde sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ve okul kıyafetlerinde güvensiz ürüne sıfır tolerans ilkesiyle denetimlerini artırdı.

Kırtasiye malzemeleri, okul çantaları ve okul kıyafetleri gibi ürünler akredite laboratuvarlarda teste tabi tutuluyor. Kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra kordon, bağcık ve küçük parça gibi fiziksel riskler de inceleniyor. Testler sonucunda güvensiz bulunan ürünlerin satışı yasaklanıyor ve toplatılıyor.

Tüketicilere uyarılar

Bakanlık, velilerin okul alışverişinde dikkat etmesi gereken noktaları da sıraladı:

* Kırtasiye ürünlerinde imalatçı/ithalatçı adı ve adresi, marka ve Türkçe uyarılar bulunmalı.

* Oyuncak niteliği taşıyan ürünlerde yaş grubu ve güvenlik uyarıları kontrol edilmeli.

* Boya malzemeleri, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işareti aranmalı.

* Tekstil ürünlerinde etiketler Türkçe ve okunabilir olmalı; kordon, bağcık ve küçük parçalar çocuk kıyafetlerinde risk oluşturabileceği için tercih edilmemeli.

Fiyatlar da denetim altında

Bakanlık, sadece güvenlik değil, fiyat denetimlerini de artırdı. Okul alışverişlerinin yoğun yapıldığı zincir marketler, kırtasiyeler ve perakende mağazalarda etiket denetimleriyle tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, “çocukların sağlık ve güvenliklerini korumak amacıyla her türlü tedbirin kararlılıkla sürdürüldüğünü” açıkladı.