Ticaret Bakanlığı'ndan tarihi uyuşturucu operasyonu! 5.6 milyar TL'lik uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Ağrı'nın Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, kömür yüklü bir sevkiyatın içinde 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5 milyar 609 milyon Türk Lirası olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

2025'te rekor seviyeye ulaşıldı

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Gümrük Muhafaza ekipleri 2025 yılı boyunca uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede tarihi bir başarı elde etti. Haziran ayı itibarıyla toplamda 17 ton 144 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 19 milyar 911 milyon 394 bin 573 Türk Lirası değerinde uyuşturucunun ticareti de engellendi.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi...

Bu rakamların, bir önceki döneme kıyasla yüzde 234'lük bir artışa işaret ettiği ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığı kaydedildi. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, dış ticaret süreçlerini yasa dışı faaliyetlerden koruma kararlılığıyla mücadeleye devam edileceğini vurguladı.