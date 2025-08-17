Ticaret Bakanlığı'ndan temmuzda 602 firmaya dahilde işleme izni
Ticaret Bakanlığı, temmuz ayında ihracat ve üretim faaliyetlerini düzenleyen belgelere ilişkin son verileri paylaştı. Resmi Gazete’de yayımlanan listeye göre, 602 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi.
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında temmuz ayında 602 firmaya izin belgesi düzenledi.
Resmi Gazete'de yayımlanan listeye göre, geçen ay ayrıca 16 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi, 7 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi verildi.
Bunun yanında, firmaların talepleri doğrultusunda 19 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.