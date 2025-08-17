Ticaret Bakanlığı'ndan temmuzda 602 firmaya dahilde işleme izni

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında temmuz ayında 602 firmaya izin belgesi düzenledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan listeye göre, geçen ay ayrıca 16 firmaya yurt içi satış ve teslim belgesi, 7 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi verildi.

Bunun yanında, firmaların talepleri doğrultusunda 19 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.