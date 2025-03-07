Ticaret Bakanlığı’ndan Vedat Milor açıklaması!

Ticaret Bakanlığı, yemek eleştirmeni Vedat Milor hakkında başlatılan "Kent Lokantası soruşturması" ile ilgili bir açıklama yaptı. CİMER’e yapılan şikayet sonrası, Milor’un YouTube videosunda Kent Lokantası’nı tanıtmasının "örtülü reklam" olarak değerlendirilebileceği belirtilerek, Milor’dan yazılı açıklama talep edildiği duyuruldu.

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sürecin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 61. maddesi kapsamında yürütüldüğünü ifade etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10.02.2025 tarihli CİMER başvurusunda; Vedat Milor’un YouTube kanalında 04.01.2025 tarihinde yayınlanan '40 Liraya 4 Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?' başlıklı videoda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 'Kent Lokantası' isimli işletmenin örtülü reklamının yapıldığı iddia edilmiştir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61. maddesi kapsamında örtülü reklam yapılması yasaklanmıştır. Bu kapsamda, Vedat Milor’dan söz konusu iddiaya ilişkin yazılı açıklama talepli Bakanlık yazısı 03.03.2025 tarihinde gönderilmiştir. Gelecek cevap ile birlikte dosya Reklam Kurulu’nda görüşülerek karar bağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bakanlık, Milor’un Kent Lokantası’na dair olumlu ifadeler kullanması ve işletmeye ilişkin detaylı bilgiler vermesinin örtülü reklam niteliği taşıyabileceğini değerlendiriyor. Tüketici Kanunu’na göre, bir sosyal medya içeriğinin ticari reklam sayılabilmesi için içeriği yayınlayan kişinin maddi veya ayni bir fayda sağlamış olması gerekiyor.