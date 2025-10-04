Ticaret Bakanlığı’ndan yasa dışı bahis reklamlarına erişim engeli: 10 sosyal medya hesabı kapatıldı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nun 11 Eylül 2025 tarihli 361. toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları, gündemin öncelikli maddeleri arasında yer aldı.

Kurulun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, yasa dışı içeriklerle tüketicileri farklı platformlara yönlendiren yüksek takipçili hesaplar hakkında erişim engeli kararı alındı.

10 sosyal medya hesabına erişim engeli

Bakanlığın açıklamasına göre, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 10 sosyal medya hesabına erişim engeli uygulanacak.

Ayrıca, bu hesaplarla bağlantılı yasa dışı bahis siteleri ve içerik sağlayıcılarıyla ilgili adli tahkikat süreçlerinin yürütülmesi için ilgili kurumlara bildirimde bulunulacağı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı: Mücadelemiz kararlılıkla sürecek

Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetlerine karşı etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi, özellikle gençlerimizin bu tür zararlı içeriklerden uzak tutulması için denetimlerimiz aralıksız devam edecektir.”