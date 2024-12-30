Ticaret Bakanlığı'ndan yeni işe alım duyurusu

Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'de yaımlanan ilanla, 14 kimyager istihdam edileceğini bildirdi. Kimya, biyokimya, kimya mühendisliği, kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya, kimya ve süreç mühendisliği lisans programı ya da YÖK tarafından bunlara denk/eş değer kabul edilen bölümlerden mezun olanların yapabileceği başvurular, 3-14 Şubat 2025 döneminde dijital ortamda e-Devlet ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıraları esas alınarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere kadro sayısı kadar asıl aday alımı yapılacak.

Başvurular sonucu belirlenen asıl ve yedek aday listesi Bakanlığın internet sitesinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu adresinden görüntüleyebilecek.