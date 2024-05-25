Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için 3 faktör çok önemli

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkinin iyileşme aşamasına geçtiğini belirten Şen, "Mısır'la sanayi ve teknoloji kapasitemizi cömertçe paylaşmak istiyoruz." dedi. Mısır'ın dünya ekonomisinden kaynaklanan mali sorunları aştığını, bu gelişmelerin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de yansıyacağını ifade eden Şen, şöyle konuştu:

"Mısır ile en geç 5 yıl içinde 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmayı sağlayacak 3 faktör bulunuyor. Birincisi, Serbest Ticaret Anlaşması'nın etkili şekilde uygulanması, hizmetleri ve tarım ürünlerini içerecek şekilde genişlemesi. İkincisi Ro-Ro hattının tekrar açılması. Bu konuda da istekliyiz, Mısır'da da böyle bir eğilim görüyoruz. Üçüncüsü de yerel parayla ticaret. Hem bizim tarafımızda hem Mısır tarafında siyasi iradeyi gözlemliyebiliyoruz."

Tekstilde 3 milyar doları aşan yatırım hacmi

Mısır'ın ihracat yapacak kadar LNG üretmesi ve Türkiye'nin LNG ithalatının tekrar normale dönmesiyle bu hedefe çok daha rahat ulaşılabileceğini vurgulayan Şen, tekstil alanında Türkiye'nin bu ülkeye karşı önemli bir ilgisinin bulunduğunu dile getirdi. 3 milyar doları aşkın yatırım hacminin bulunduğu bilgisini veren Şen, "Yatırımcılarımız ve tekstil üreticilerimiz yeni dönemde tekstil alanında ilave yatırımları düşünüyorlar. Bu konuda bazı yatırımcılarımız da adım attılar." değerlendirmesinde bulundu.

Turizmcilerimiz tecrübelerini Mısır'a aktarıyor

Şen, turizmcilerin de Mısır'a tecrübelerini aktardığına işaret ederek, "Mısır'daki oteller önemli orandaki eşyalarını, teçhizatlarını, mutfak ekipmanlarını Türkiye'den ithal ediyorlar. Türkiye'de çok iyi aquapark üreticileri var. Mısırlılar, onları da Türkiye'den alıyorlar." dedi.