Ticaret savaşları döneminde WCF'den Rifat Hisarcıklıoğlu ile yola devam kararı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2023’den beri sürdürdüğü Dünya Odalar Federasyonu Başkanlığı'na (World Chamber Federation - WCF) yeniden seçildi.

"Dünya ekonomisi ve küresel ticaret zor bir dönemden geçiyor"

Başkanlık oylamasında, WCF bünyesindeki 150 ülkenin Ticaret ve Sanayi Odası'ndan güven mesajı alan, yeni dönem görevi 1 Temmuz 2025 tarihinde başlayarak 3 yıl devam edecek Hisarcıklıoğlu, kendisine destek verenlere teşekkürlerini sunarken şu ifadeleri kullandı:

“Dünya ekonomisi ve küresel ticaret sistemi zor bir dönemden geçiyor. Korumacılığın arttığı, ticaret-tarife savaşlarının başladığı bir dönemde, küresel düzeyde serbest ve adil ticaretin ana savunucusu olan WCF gibi kurumlara büyük görev düşmekte. WCF Başkanlığım döneminde kurumun ana önceliği kurallara dayalı serbest ve adil ticareti desteklemek olacak.

İlaveten, iş dünyasının küresel düzeydeki zirvesi olan WCF Başkanlığına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı olarak seçilmiş olmak, ülkemiz iş dünyası için de büyük bir gurur. Türk özel sektörünün küresel ortamda da bayraktarı olup haklarını savunmaya devam edeceğiz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum.”

366 Oda ve Borsa'nın verdiği güç ve destek...

“TOBB olarak tüm bölgesel, küresel kurum ve kuruluşların yönetimine seçiliyor, ülkemizi ve iş dünyamızı temsil etme onurunu yaşıyoruz" diyen Hisarcıklıoğlu, "Bulunduğumuz tüm makamların arkasında Başkanı olduğum 366 Oda ve Borsamızın verdiği güç ve destek var” dedi.

150 üye ülke

Merkezi Paris’te olan WCF, küresel düzeyde Odaların etkileşiminin ve işbirliklerinin artırılması için kurulan, 150 ülkeden Oda ve Oda Birlikleri'nin yer aldığı küresel bir forum konumunda. Dünya genelindeki Odalar arasındaki bağlantıları güçlendirmeyi, işbirliklerini artırmayı hedefleyen WCF, en iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla Odaların performanslarını geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.