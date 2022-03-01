Mehmet KAYA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da yeni tarifler hakkında yazılı bir açıklama yaparak bilgi verdi. Elektrikte bazı gruplarda KDV yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmişti. Alınan kararlarla kademeli tarifede meskenler için limit aylık tüketimi 240 kWh’ya yükseltilirken, ticarethaneler de kademeli uygulamaya dahil edildi. Dernek, vakıf ve Cemevleri ile köylerde içme suyu temin ve dağıtım amaçlı tesislerin elektrik abonelik statüsü ticarethane grubundan mesken grubuna alınarak ucuzlama sağlandı. Uygulamalar 1 Mart itibariyle başladı.

Ticarethanelerde kademeli elektrik fiyatlaması başladı

Ticarethane abonelerine kademe de başlamış oldu. Mart ayından geçerli olmak üzere günlük 30 kWh, aylık ise 900 kWh’ye kadar olan tüketimler en düşük bedelli ilk kademe içinde faturalandırılacak. Bu gruptaki abonelerin limit için kWh nihai bedeli 2,05 TL olarak uygulanacak. EPDK açıklamasında ticarethanelerin yüzde 91’ini oluşturan yaklaşık 6 milyon 315 bin abonenin bu limit içinde olduğu kaydedildi.

Dernek ve vakıflar, Cemevleri ticarethane statüsünden çıktı

EPDK ayrıca tarife uygulama esaslarında da değişiklik yaparak, 1 Mart’tan geçerli olmak üzere, vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeler hariç olmak üzere, dernek, vakıf merkez ve şubeleri, Cemevleri, köylerdeki içme suyu temin ve dağıtım amaçlı tesisleri mesken abone grubuna dahil etti. Böylece bu kuruluşlar daha ucuz elektrik abone grubuna geçmiş oldu.

Konutlarda KDV indirimiyle birlikte kWh bedeli limit dahilinde 1,26 TL oldu

EPDK açıklamasında konutlar için limit içindeki tüketimlerde kilowattsaat ( kWh) bedeli meskenler için 1,26 TL olarak uygulanacak. Aşan kısımda ise kWh fiyatı 1,89 TL’ye yükselecek.

Konutlarda tüketime göre kademelendirilen elektrik fiyatlarında, en ucuz kademe limiti için önce aylık 150 kWh olarak belirlenmiş, yapılan zamlarla birlikte yüksek faturalar oluşunca eleştiriler üzerine ilk kademe limiti 210 kWh’ya yükseltilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı kararla ilk kademe 1 Mart’tan geçerli olmak üzere günlük 8, aylık 240 kWh’ya yükselmiş oldu.

EPDK açıklamasında, meskenlerde en düşük fiyatlamayı kapsayan ilk kademedeki tüketimin günlük 8 kilowattsaat (kWh) seviyesine çıkarıldığı hatırlatıldı. Aylık 240 kWh tüketime karşılık gelen bu uygulamayla mevcut tüketim seviyelerine göre meskenlerin yüzde 81’inin ilk kademe içinde kaldığı kaydedilen açıklamada, “Uygulama yaklaşık 32 milyon aboneyi kapsamaktadır. Yapılan yüzde 10’luk KDV indirimi ile birlikte mesken abonelerinin günlük 8 kWh’e kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,26 TL/kWh, günlük tüketimlerinin 8 kWh’ın üstündeki kısmı için ise 1,89 TL/kWh olarak uygulanacaktır” denildi.

EPDK açıklamasında, önceki limiti aşarak 240 kWh tüketen bir abonenin elektrik faturalarında yüzde 14 ucuzlama sağlanacağı, Şubat ayı itibariyle 240 kWh tüketimin yaklaşık 350 TL olan bedelinin 302 TL’ye gerileyeceği vurgulandı.