Ticari denetimde yapay zeka dönemi! Yeni TAREKS kullanıma açıldı

Ticaret Bakanlığı, ticari denetim süreçlerini dijitalleştiren ve sadeleştiren Yeni TAREKS sistemini Temmuz 2025 itibarıyla devreye aldı. Yapay zekâ destekli dinamik risk analizleriyle çalışan sistem, denetim süreçlerinde daha adil ve hedef odaklı bir yaklaşım sunmayı hedefliyor.

Yeni yapıyla birlikte, kullanıcı dostu ve mobil uyumlu ara yüzler üzerinden mevzuata ve uzman desteğine erişim kolaylaşırken, sistemde yer alan yardım modülleri sayesinde işlemler daha hızlı ve anlaşılır hâle getirildi.

Kayıt ve yetkilendirme süreçleri sadeleştirildi

Ayrıca noter onaylı taahhütname uygulaması kaldırılırken, kayıt ve yetkilendirme süreçleri MERSİS, ESBİS ve KPS entegrasyonlarıyla sadeleştirildi. Böylece firmaların sisteme tanımlanması daha pratik ve güvenli bir hale geldi.

Ticaret Bakanlığı, bu yenilikle birlikte iş dünyasına daha şeffaf, hızlı ve erişilebilir bir dijital altyapı sunmayı amaçlıyor.