TİGEM, 59 safkan Arap tayı için ihale açtı
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 59 baş safkan Arap koşu tayını açık artırma yoluyla satışa çıkaracak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, her tay için 75 bin lira geçici teminat alınacak. İhale 7 Ağustos'ta, saat 13.00’te Karacabey Tarım İşletmesi’nde gerçekleştirilecek.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 59 safkan Arap koşu tayının satışı için ihale düzenleyecek.
Kurumun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, satış ihalesi açık artırma usulüyle yapılacak. İhaleye katılacaklar, her tay için 75 bin lira geçici teminat ödemek zorunda olacak.
İhale, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 13.00’te Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde, İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek.