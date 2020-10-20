TİGEM personel alımı başvuru işlemleri İŞKUR'da

20 Ekim 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesinden paylaşılan işçi alımı ilanına göre TİGEM personel alımı ile 100 personel istihdam edeceğini duyurdu. İlana göre, bu alım kapsamında istihdam edilecek personeller daimi işçi olarak görev yapacak. 19 Ekim'de başlayacak başvurular 23 Ekim'e kadar devam edecek.

TİGEM personel alımı ile alımı yapılacak personeller Amasya Gökhöyük, Konya Sarayönü, Bursa Karacabey, Iğdır Aralık, Aksaray, Kırşehir Boztepe, Ankara Polatlı, Malatya Akçadağ, Kırklareli Lüleburgaz, Sivas Ulaş'ta görev yapacak.

Personeller Traktör Bakım Onarımcısı, Tarım Alet ve Makineleri Bakım ve Onarımcısı, Tarım ve Hayvancılık pozisyonlarında çalışacak. Alımlarda sözlü sınav ve kura yöntemi uygulanacak.

496 geçici işçi alınacak

Daimi işçi alımının yanı sıra TİGEM geçici işçi alımı da yapacak. Bu kapsamda alınan işçiler Konya Kadınhanı, Eskişehir Mahmudiye, Şalıurfa Ceylanpınar, Adana Ceyhan, Muğla Dalaman, Amasya Gökhöyük, Konya Sarayönü, Bursa Karacabey, Iğdır Aralık, Aksaray, Kırşehir Boztepe, Ankara Polatlı, Malatya Akçadağ, Kırklareli Lüleburgaz, Sivas Ulaş'ta görev yapacak.

Bu alıma dair başvuru işlemleri de 19-23 Ekim 2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları açıklandı

TİGEM personel alımı kapsamında en az orta öğretim, teknik ve endüstri meslek lisesi, lise ve dengi okul mezunu olmak şartının dışında şu şartlar aranıyor.

*Askerlik ile ilişiği olmamak.

* "B, B1, C, C1, D, D1, F, G " Sınıfı Sürücü Belgelerinden birine sahip olmak.

* İlanın yayımlandığı tarih itibariyle en az 2 yıl süreyle bu meslekte çalıştığını; SGK’dan hizmet bildirim cetveli dökümü, çalışma belgesi, bonservis belgelerinden en az birisi ile belgelendirmek.

*Öğrenim seviyesi bakımından;

- Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin; Motorlu Araçlar Teknolojisi, Otomotiv Elektromekanik Dalı, İş Makinaları bölümü, makine bakım onarım bölümü, motor işleri bölümü, Tarım Teknolojileri Tarım Alet ve Makinaları bölümü mezunu olmak veya dengi mesleki öğretimlerden mezun olduğuna dair belgeye sahip olmak.

- Diğer Orta öğretim mezunu olanlardan; konusu ile ilgili M.E.B. veya ilgili Bakanlık onaylı sertifikası veya bonservisi, Tamir Bakım - Onarım kursu sertifikası, Çıraklık Eğitim Merkezinden traktör tamircisi Ustalık veya Kalfalık belgelerinden en az birisine sahip olmak, veya yasa gereği Mesleki Yeterlilik Belgesi gerektiren işlerde, söz konusu belgeye sahip olmak.