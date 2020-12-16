TİGEM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) personel alımı ilanını paylaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesindeki Kamu Personeli İlanları sayfasında yayımlanan ilana göre TİGEM personel alımı kapsamında 145 personel istihdam edilecek.

TİGEM personel alımında alınacak 145 personelin kadro dağılımı, 5 Tarım Makinaları, 20 Tarımsal Yapılar ve Sulama, 16 Tarla Bitkileri, 2 Bitki Koruma, 2 Bahçe Bitkileri, 8 Zooteknik, 26 Veteriner Hekim, 4 Ziraat Teknikeri, 6 Ziraat Teknisyeni, 2 Radyoloji Teknikeri, 14 Elektrik Teknisyeni, 10 Elektrik Teknisyeni, 5 İnşaat Teknikeri ve 25 Veteriner Sağlık Teknisyeni şeklinde olacak.

Başvuru koşulları nelerdir?

TİGEM personel alımı giriş sınavına katılmak isteyenlerin taşıması gereken şartlar açıklandı:

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek Liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış, yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının pozisyonu belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3(lisans mezunları için), KPSSP93 (önlisans mezunları için) ya da KPSSP94 (ortaöğretim mezunları için 24.12.2020 tarihinde açıklanan sonuç geçerli olacaktır.) puan türünden en az yetmiş(70) puan ve üzeri almış olmak.

Başvurular ne zaman başlıyor?

TİGEM personel alımı başvuru işlemleri 21-31 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru yapacak adayların gerekli belgeleri Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden veya posta ile gönderebilecek.

Başvuruda adaylardan şu belgeler istenmektedir:

- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı (Noter ya da okul tasdikli ya da E-devlet çıktısı) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)

- KPSS puanını gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

- Bir adet vesikalık fotoğraf,

- Nüfus cüzdan fotokopisi,

- Sınava başvuracak adaylar arasında herhangi bir özür durumuna sahip olan var ise sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi,

- Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan iletişim ve e-posta bilgilerini içeren bilgi formu.

Sınavın yazılı bölümü 6 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Ankara'da tek oturumda yapılacak. Tek oturumda yapılacak sınav 100 dakika sürecek ve adaylara 80 soru sorulacak.