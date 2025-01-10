TİGEM ziraat mühendisi alımı yapıyor: Son başvuru tarihi 19 Ocak

TİGEM'in taşra teşkilatında 69 sözleşmeli ziraat mühendisi istihdam edilecek. 23 Şubat Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Başvurular, 19 Ocak'a kadar e-Devlet ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati, TİGEM'in internet sayfasında (www.tigem.gov.tr) ayrıca ilan edilecek.