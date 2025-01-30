TİGEM'den ihale duyurusu!
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, 16 safkan Arap kısrağının satışını yapacağını duyurdu. Açık artırma usulüyle yapılacak ihale, 4 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
AA
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 16 safkan Arap kısrağının satışını tek tek açık artırma usulüyle gerçekleştirecek.
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde, 4 Şubat tarihinde saat 14.00'te yapılacak ihalede, geçici teminat tutarı tay başına 20 bin lira olacak.
İhale şartnamesi, 'www.tigem.gov.tr' internet adresinden veya TİGEM işletmelerinden görülebilecek.