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TİGEM'den ihale duyurusu!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, 16 safkan Arap kısrağının satışını yapacağını duyurdu. Açık artırma usulüyle yapılacak ihale, 4 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

AA
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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 16 safkan Arap kısrağının satışını tek tek açık artırma usulüyle gerçekleştirecek.

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde, 4 Şubat tarihinde saat 14.00'te yapılacak ihalede, geçici teminat tutarı tay başına 20 bin lira olacak.

İhale şartnamesi, 'www.tigem.gov.tr' internet adresinden veya TİGEM işletmelerinden görülebilecek.