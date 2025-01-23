TİGEM'den safkan Arap aygırı alımı duyurusu! Son başvuru tarihi: 6 Şubat

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİGEM, ihtiyacını karşılamak üzere grup yarışlarında başarıları bulunan ve damızlık belgesi almış veya alabilecek vasıfta olan orijin, eşkal olarak ırk özelliğini taşıyan safkan 3 Arap aygırı satın alacak.

Başvuru mektupları, talep edilen belgelerle birlikte kapalı zarf içinde en geç 6 Şubat Perşembe günü saat 14.30'a kadar TİGEM'e postayla gönderilecek. Başvuru sonucu şartları uyan safkan damızlık aygırların pazarlık yoluyla alımı yapılacak.