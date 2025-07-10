TİHEK'te devir teslim: Muharrem Kılıç görevi Fahrettin Altun'a devretti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına atandı. Altun, görevi Muharrem Kılıç'tan devralarak yeni görevine resmen başladı.

TİHEK'te düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan Altun, bu görevi bir 'bayrak değişimi' olarak nitelendirdi. Altun, "Burada biz inşallah Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumumuzun temel faaliyet alanlarında daha nitelikli işler yapması için el birliğiyle bütün kurulumuzla, buradaki bütün mesai arkadaşlarımızla canhıraş bir şekilde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Gayretlerimizi sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atama dolayısıyla teşekkür eden Altun, "Gayretimiz onun bu teveccühü çerçevesinde, onu mahcup etmemek üzere olacak ve inşallah yoğun bir şekilde gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Altun, insan hakları, eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele gibi alanlarda kurumun bugüne dek önemli görevler üstlendiğine dikkat çekerek, "İnşallah bu hak arama kurumunu Türkiye'de hak, hakkaniyet ve adalet mücadelesinde çok daha önde bir kurum haline gelmesi için gayret sarf edeceğiz" diye konuştu.

"'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının somut yansıması"

TİHEK'in, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının somut bir yansıması olduğunu vurgulayan Altun, çalışmalarını bu yaklaşımla sürdüreceklerini ifade etti.

Altun konuşmasının devamında ilk etapta iki hedef koyarak yol alacaklarını açıklarken "Bir yandan çok daha geniş toplum kesimlerine, daha fazla vatandaşımıza ulaşmaya gayret edeceğiz ve bu kurumdan kamu menfaati namına, vatandaşlarımızın menfaati namına faydalanmaları için çaba sarf edeceğiz. Diğer taraftan da yine başlayan uluslararasılaşma çabalarını, çalışmalarını daha ileriye götürmek için yoğun bir çaba sarf edeceğiz" dedi.

Altun, "Türkiye gerçekten son dönemde çok müteessir, çok güçlü bir aktör olarak varlık gösterdi, istikrarlaştırıcı bir aktör olarak varlık gösterdi ve bu rolüne uygun olarak da yine çevresine hep olumlu değerler ihraç edebildi ve bu yönüyle baktığımızda Türkiye'nin gerçek anlamda hem ülkesinde, hem bölgesinde, hem küresel alanda adaletin savunulması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın yine daha Adil Bir Dünya Mümkündür felsefesiyle yürüttüğü çalışmalarına uygun olarak daha fazla atması gereken adım var ve biz bu çerçevede yine bu kurum vasıtasıyla da bu adımları nasıl atabiliriz bunun mücadelesini vereceğiz. Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde çalışmalarımızı bu bağlamda, bu kurum çatısı altında devam ettireceğiz. Allah mahcup etmesin" ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

"Sayın Başkanım'a bu görevi gururla devredeceğim"

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda geçirdiği dört yıl boyunca uluslararası arenada akreditasyonu elde etmesinin gurur verici olduğunu dile getiren Muharrem Kılıç ise "Bu bir bayrak yarışı. Bayrağın daha da yükseklere çekilmesi, daha da kurumun hem bütün yönleriyle hem kurumsal kapasitesi, hem insan kaynağı açısından daha da ileri noktaya taşınması, kurumsal tanınırlığın daha da etkili bir şekilde sağlanması, temin edilmesi noktasında kıymetli akademisyen meslektaşım diyeceğim Sayın Başkanım'a bu görevi gururla tevdi edeceğim, devredeceğim. Ben bunu da vesile kılarak bu süre zarfında birlikte çalıştığımız başta kıymetli kurulu üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Desteklerine, katkılarına, yüreklerine sağlık. Devam edecek olan kıymetli kurul üyelerimize de tebrik ediyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.