TİHEK'ten YouTube'a 204 bin lira para cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bir gazetecinin başvurusu üzerine "Filistin", "Gazze" ve "Kudüs" başlıklı videolarının YouTube tarafından yayından kaldırıldığına ve haber içeriklerinin kısıtlandığına yönelik iddialarını inceledi.

Gazeteci, sosyal medya kanalına defalarca uyarı yapılarak paylaşımlarının kısıtlandığını, sansüre yönelik itirazlarının gerekçesiz şekilde reddedildiğini, platforma yeni video yükleyemediğini, kanalının tamamen kapatılacağı yönünde uyarılar aldığını, bu nedenle mesleğinin gereği olan habercilik faaliyetlerini bu mecrada sürdüremez hale geldiğini belirtti.

Soykırım suçu işlediğine dair makul gerekçeler bulundu

Kurul, içeriklerin haber niteliği taşıdığını tespit ederken videoların bir "şiddet propagandası" olmadığını, içeriklerde İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğine dair makul gerekçeler bulunduğunu belirledi.

Videolara getirilen kısıtlamalarla, siyasi ve felsefi görüş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmeden Kurul, başvuruya konu işlemi gerçekleştiren Google İstanbul Bilgi Teknolojileri Limited Şirketine üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verdi.

Kararın gerekçesinden

TİHEK, YouTube'un İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını konu alan videoları engellemesini, basın ve ifade özgürlüğüne aykırı ve siyasi görüş temelli ayrımcılık olarak değerlendirdi. Kurul, videoların Gazze'deki insanlık trajedisine dair haber niteliğinde olduğunu, engellemelerin gazeteciler üzerinde otosansüre yol açabileceğini ve sosyal medya şirketlerinin bazı içeriklerde çifte standart uyguladığını vurguladı. Ayrıca karar, uluslararası hukukun ihlal edildiğini ve çatışmalarda çok sayıda gazetecinin doğrudan hedef alındığını hatırlattı.

YouTube uygulamaları çifte standart içeriyor

Ayrımcılık yasağı bağlamında YouTube'un uygulamalarının çifte standart içerdiği vurgulanan kararda, YouTube platformunda İsrail yanlısı içeriklere herhangi bir kısıtlama getirilmezken, Filistinlilere yönelik soykırımı ve buna yönelik toplumsal tepkileri duyuran içeriklerin sistematik olarak engellendiği, dolayısıyla başvuranın siyasi ve felsefi görüşü nedeniyle benzer durumdaki diğer kullanıcılara kıyasla farklı muameleye tabi tutulduğu ve muhatap şirketin bu farklılığı haklı çıkaracak makul, ölçülü ve orantılı bir neden sunmadığı kaydedildi.

Kararda, söz konusu müdahalenin hem başvuranın haber ve fikirleri yayma hakkına hem de kamunun haber alma hakkına yönelik bir sansür niteliği taşıdığı vurgulanırken, müdahalenin hukuka uygun olmayan, meşru bir amaç gütmeyen ve demokratik bir topluma uygun olmayan nitelikte olduğu kanaatine varıldı.