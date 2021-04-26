TİKA Başkanı Serkan Kayalar: 2020’de 1.5 milyonun üzerinde insana ulaştık

ANKARA (DÜNYA) - TİKA Başkanı Serkan Kayalar, 2020’de pandemi ile mücadele kapsamında 70’in üzerinde ülkede 1.5 milyonun üzerinde insana ulaştıklarını söyledi.

Türkiye’nin , köklü geçmişinden miras kalan yardımlaşma ve paylaşma kültürünün de etkisiyle dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin ve karşılık beklemeksizin dünyanın birçok ülkesinde kalkınma yardımlarını sürdürdüğünü belirten Kayalar, “Son yıllarda ülkemizin uluslararası yardımlarda göstermiş olduğu başarıları OECD raporlarında da tescillenmiştir. Türkiye, 2107 ve 2018 yıllarında olduğu gibi, 2019 yılında da en çok insani yardım yapan ülke olmuştur” dedi.

Türkiye’nin , TİKA’nın çalışmalarıyla Türk Tipi Kalkınma Modeli’ni ortaya koyduğunu dile getiren Kayalar, “Bu yaklaşımın en temel özelliklerinden birisi de ihtiyaç ve krizlere en hızlı şekilde cevap vermektir. Bu krizlerden birini geçtiğimiz yıl yaşadık ve 2020 yılı tüm dünyada eşi benzeri görülmemiş bir salgın krizinin gölgesinde geçti. Kovid-19 pandemisinin ilk günlerinden itibaren, hızlı bir refleks göstererek iş birliği yaptığımız ülkelerin salgınla mücadelesine katkı vermeye çalıştık” diye konuştu.

TİKA’nın 2020 yılı içerisinde pandemi ile mücadele kapsamında 70’in üzerinde ülkeye yüzbinlerce maske, eldiven, tulum vb. hijyen ve sağlık malzemesi dağıttığını söyleyen Kayalar, bu kapsamda 1.5 milyon insana ulaştıklarını aktardı.

Serkan Kayalar, maske, dezenfektan üretimi ve sağlık kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çevrimiçi mesleki eğitimler düzenleyerek Türkiye’nin bu alandaki bilgi ve tecrübesini paylaştıklarını bildirdi.

2021 yılında ise gerek sürdürülebilir kalkınma yardımları, gerekse acil insani yardımlarla daha fazla insana ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Kayalar, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl pandemi şartları altında faaliyet gerçekleştirmede edindiğimiz tecrübeler sayesinde 2021’de proje çeşitliliğimizi artırıp, faaliyet coğrafyamızı daha da genişleteceğimize inanıyoruz. Şüphesiz ki, acil insani yardımlarımızın en görünür olduğu dönem Ramazan ayıdır. Paylaşma ve dayanışma ikliminin hâkim olduğu bu dönemde 87 ülkedeki yüzbinlerce insana ülkemizin yardımlarını ulaştıracağız”

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılı "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ve "Hacı Bektaş Veli Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatan Kayalar, “Bu kapsamdaki etkinlikler de Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Bu doğrultuda 2021 Ramazan yardımlarımızı, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un talimatlarıyla Anadolu'nun kalbi olarak gördüğümüz değerlerimizden ilham alarak “Erenler Sofrası” başlığı altında başlattık. Ramazan’ın ilk günlerinden itibaren Filistin, Kosova, Afganistan, Çad ve Nijer başta olmak üzere binlerce aileyi, yardımlarımız aracılığıyla Erenler Sofrasında ağırladık. En nihayetinde amacımız, UNESCO’nun da bu yılki anma ve kutlama yıl dönümleri programına aldığı Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran gibi değerlerimizin bizlere bırakmış olduğu dünya anlayışını ve Anadolu’dan dünyaya yayılan barış, kardeşlik ve dayanışma ruhunu daha fazla insana ulaştırmak” dedi.

TİKA SALGINDA 700 BİN KİŞİYE GIDA YARDIMI ULAŞTIRDI

Başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağı olduğu coğrafyaya yönelik iş birliği ve güç birliğini geliştirmek üzere 1992 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan TİKA, 1999’da Başbakanlığa bağlanırken, 2018’de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı. İlk temsilciliğini 1993’te Kırgızistan’da açan TİKA, bugün dünyanın 5 kıtasında, 60 ülkede 62 adet Program Koordinasyon Ofisleri aracılığıyla hizmet veriyor.

Kuruluş döneminde, Türk Cumhuriyetlerinin kendi sosyal yapısını üretmesi, teknik altyapısını üretmesi gibi alanlara yoğunlaşan TİKA, bu ülkelerin yardıma muhtaç konumdan, yardım eder seviyeye gelmesiyle birlikte de onlarla ortak projeler üretmeye başladı.

TİKA, pandemi ile mücadele kapsamında 2020 yılında 70'in üzerinde ülkeye; 600 bine yakın maske, 400 binin üzerinde eldiven, 40 binin üzerinde tulum, siperlik, gözlük desteği sağladı. Salgın döneminde temel gıdalara ulaşımda sıkıntı çeken kesimlere 100’ün üzerinde gıda yardım projesi uygulanırken, bu yardımlardan 700 bin kişi faydalandı.