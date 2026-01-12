TikTok açıkladı: Türkiye'de 3,9 milyon içerik silindi

TikTok, 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin içerik denetim sonuçlarını içeren Topluluk Kuralları Uygulama Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre platform, temmuz-eylül döneminde dünya genelinde topluluk kurallarını ihlal ettiği belirlenen 204,5 milyon videoyu yayından kaldırdı.

Şirket açıklamasında, kaldırılan içeriklerin yüzde 99'undan fazlasının kullanıcı bildirimi olmaksızın tespit edildiği, yüzde 94,8'inin ise 24 saat içinde platformdan silindiği belirtildi. Kullanıcı bildirimiyle işlem yapılan içeriklerde de yüzde 81,7'lik kısmın ortalama iki saat içinde kaldırıldığı kaydedildi.

İçeriklerin yüzde 97'si 24 saat içinde kaldırıldı

Aynı dönemde Türkiye'de topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle 3 milyon 891 bin 471 video platformdan çıkarıldı. Bu içeriklerin yüzde 99,4'ünün sistemler tarafından doğrudan tespit edildiği, yüzde 97'sinin ise ilk 24 saat içinde yayından kaldırıldığı aktarıldı.

TikTok, söz konusu dönemde topluluk kurallarını ihlal ettiği belirlenen 32 milyondan fazla canlı yayını sonlandırırken, 13 yaşın altında olduğu tespit edilen 22 milyondan fazla hesabı da kapattı. Kaldırılan videoların yüzde 30'unu hassas içerikler, yüzde 34,5'ini ise ticari faaliyetlere ilişkin paylaşımlar oluşturdu.

Genç kullanıcıların korunmasına yönelik dijital güvenlik politikaları kapsamında silinen içeriklerin yüzde 94'ünün hiç izlenmeden, yüzde 98'inin ise 24 saat içinde platformdan kaldırıldığı bildirildi. Ayrıca reklam politikalarına aykırı olduğu belirlenen 8 milyonun üzerinde reklam da denetimler sonucunda yayından çıkarıldı.