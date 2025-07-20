TikTok, Türkiye’de 5 milyon videoyu kaldırdı

TikTok’un yayımladığı 2025 ilk çeyrek raporuna göre, Türkiye’de topluluk kurallarını ihlal eden 5 milyonu aşkın video yayından kaldırıldı.

Söz konusu içeriklerin yüzde 99,2’si kullanıcı bildirimi olmadan tespit edilirken, yüzde 95,9’u 24 saat içinde silindi. Türkiye, bu alanda platformun en fazla müdahale ettiği ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre raporda, özellikle genç kullanıcıların güvenliğini tehdit eden videolara öncelik verildiği belirtildi. Gençlere yönelik istismar, yaş sınırlamalarını ihlal eden görüntüler ve yanlış bilgi içeren paylaşımlar, kaldırılan içerikler içinde en yüksek paya sahip oldu. Genç kullanıcıları hedef alan ihlaller, Türkiye’de kaldırılan videoların yüzde 39,4’ünü oluşturdu.

TikTok’un küresel çapta uyguladığı otomatik tespit sistemleri sayesinde, dünya genelindeki içeriklerin yüzde 99’undan fazlası kullanıcı bildirimi beklenmeden kaldırıldı. İçeriklerin yüzde 85’i hiçbir kullanıcı tarafından izlenmeden yayından alındı.