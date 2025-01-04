TikTok'taki 'kolonya akımını' deneyen 10 yaşındaki çocuk öldü!
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal medya kullanımı küçük yaşlara indi. Çocuklar sosyal medyada trend olan yeni akımları denemek isterken büyük kazalar da meydana gelebiliyor. İzmir'de yaşayan bir çocuk, üzerine kolonya dökerek ateşe verdi. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan çocuk 10 gün sonra hayatını kaybetti.
İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk, 17 Aralık 2024'te evde tek başınayken TikTok’ta kolonya yakma akımı videolarını izleyerek aynısını denemek istedi.
Üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren çocuğun vücudunda yanıklar meydana geldi. Ateşi söndüren çocuk daha sonra durumu telefonla ailesine anlattı. Eve dönen anne, oğlunu hastaneye kaldırdı.
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan çocuk, burada hayatını kaybetti.
İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından çocuk yakınları tarafından toprağa verildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.