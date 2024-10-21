TikTok'un sabotajcısı stajyer çıktı! On milyonlarca dolar zarar...

TikTok'un iç yapay zeka projesine kasıtlı olarak zarar verdiği gerekçesiyle bir stajyeri işten çıkardığı öğrenildi. Stajyerin yapay zeka modellerinin eğitim sürecine müdahale ettiği bu nedenle görevden alındığı ortaya çıktı.

Disiplin ihlalleri nedeniyle işine son verildi

Geçtiğimiz hafta sonu Çin sosyal medyasında patlayan olayın ardından ByteDance, ticari teknoloji ekibindeki bir stajyerin ciddi disiplin ihlalleri nedeniyle işine son verildiğini açıkladı. Olayın resmi ticari ürünleri ve üretken yapay zekanın dil modellerini etkilemediği belirtildi.

ChatGPT'ye rakip geliyor

Douyin ve TikTok gibi dünyaca ünlü video platformlarının sahibi ByteDance, diğer teknoloji firmaları gibi üretken yapay zekayı geliştirmek için yoğun bir çaba gösteriyordu.

ByteDance’in Doubao isimli sohbet botu, Ernie botunun önüne geçerek, OpenAI'nin ChatGPT’sine rakip olma yolunda ilerliyordu. Şirket ayrıca, Doubao ile entegre çalışan kablosuz kulaklıklar üreterek kullanıcıların mobil cihaz kullanmadan botla etkileşime girmesini sağladı.

Sosyal medyadaki iddialar

Sosyal medyada ise yapay zeka modellerini eğitmekte kullanılan 8 bin grafik işlem biriminin etkilendiği ve zararın on milyonlarca dolara ulaşabileceği söyleniyordu.