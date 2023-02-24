TİM 4 ilde 1.000 konteyneri OSB’lerin yanına kuracak

Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından yardım seferberliği başlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), afetzedelerin geçici barınma sorununun çözümü için de kolları sıvadı. TİM, depremde en büyük yıkımın yaşandığı merkezlerden Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’da toplam 1,000 tane konteyner ve prefabrik konut inşa edecek. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin daha önce benzeri görülmeyen büyüklükte bir deprem afetiyle karşı karşıya bulunduğunun altını çizdi.

“Sevkiyatlarımız sürüyor”

Depremin ardından tüm Türkiye’nin eşine az rastlanan bir dayanışma örneği sergilediğini vurgulayan Gültepe, şunları söyledi: “İhracat ailesi olarak biz de daha ilk gün depremzedelerin imdadına yetişmek için harekete geçtik. 61 ihracatçı birliğimizle TİM’in öncülüğünde ve AFAD’ın koordinasyonunda bölge için yardım seferberliği başlattık.

İlk aşamada battaniye, kıyafet, ayakkabı, gıda malzemesi, bebek maması başta olmak üzere acil ihtiyaç malzemelerinin sevkiyatını yaptık. Devamında da AFAD’ın güncellediği ihtiyaç listeleri doğrultusunda yardım malzemelerinin sevkiyatına devam ediyoruz.” Zorlu kış koşullarında depremzedelerin geçici barınma ihtiyacının karşılanmasının büyük önem taşıdığını kaydeden Gültepe, “İhracat ailesi olarak bu konuda da sorumluluk üstleniyor ve TİM Konteyner&Prefabrik Konut Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Depremin en çok yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’da ilk etapta 1.000 tane konteyner ve prefabrik konut inşa edeceğiz.

21 metrekarelik konteyner ile 30 metrekare büyüklüğündeki prefabrik konutları elektrik, temiz su ve atıksu altyapısı hazır halde teslim edeceğiz. İlk etapta yaklaşık 5 bin depremzedenin barınacağı konutların yaşam ünitelerini de TİM olarak karşılayacağız. Mart ayının üçüncü haftasından itibaren, yani bir ay sonra konutların teslimine başlayacağız” diye konuştu.

Mustafa Gültepe, geçici barınma sorununa çözüm sağlanmasının bölgede normalleşme için de hayati önem taşıdığını vurguladı. Normalleşme adımları ne kadar hızlı atılabilirse sosyal travmaların da o kadar çabuk hafifletilebileceğine dikkat çeken Gültepe, “Depremzedelerin normal hayata adaptasyonu için gayret göstermek zorundayız.

Fabrika ve işletmeleri aktif hale getirip, vatandaşlarımızın kendi bölgelerinde yeniden çalışma hayatına dönmelerini sağlamalıyız. Bu hem bölgemiz hem de Türkiyemiz için son derece önemli. İnsanımızın hayatını kolaylaştırmak için konteyner ve prefabrik konutları organize sanayi bölgelerinin yanına konumlandırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Prefabrik montajında KDV yüzde 1’e indirildi

Depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik hazırlanan prefabrik yapı ve konteynerlerin montaj ve kurulumunda da KDV yüzde 1 olarak uygulanacak. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara eklenen geçici maddeyle olağanüstü hal ilan edilen il ve ilçelerde kullanılacak prefabrik yapı ve konteynerlerin teslimlerinde montaj ve kurulum dahil olmak üzere KDV oranının yıl sonuna kadar yüzde 1 olarak uygulanmasına karar verildi.