TİM Başkanı Gülle, tekstil sektör kurulu seçimlerine ilişkin basın toplantısı yapacak

Basın toplantısı 20 Mayıs Cuma günü saat 10:30 TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde yapılacak.

TİM’den yapılan açıklamada, “18 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşen Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu toplantısına TİM Başkanı İsmail Gülle, aday olduğu Başkan Yardımcılığı görevine seçilmiştir. Seçimin ardından kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan kafa karışıklığının giderilmesi ve seçimde yaşananlarla ilgili olarak TİM Başkanı İsmail Gülle 20 Mayıs 2022 Cuma günü basın toplantısı düzenleyecektir” ifadelerine yer verildi.