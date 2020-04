TİM Başkanı İsmail Gülle: "Dış ticaret fazlası veren Türkiye” hedefi için ataktayız

22 Nisan 2020

TİM Başkanı İsmail Gülle

Gazi Meclisimizin kuruluşunun 100. yılında gerek ülkemiz gerekse dünya önemli bir dönemeçle karşı karşıya kalmış durumda. Son dönemde, modern dünyanın daha önce tecrübe etmediği türden bir kriz yaşıyoruz. Koronavirüs salgını tüm dünyada ülkelerin üretim ve kendi kendine yetmesi noktasında önemli bir farkındalık yaratıyor. Türkiye bu noktada tarihi bir farkındalığa ve gelişmiş bir üretim ağına sahip olması bakımından bu zor dönemde herhangi bir arz sıkıntısı ile karşı karşıya kalmadı.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, 1937’de ilk birliğimiz olan Doğu Anadolu İhracatçı Birliği’nin kurulması, Atatürk’ün ileri vizyonunun yanı sıra, yerli ve milli üretim ve ihracata verilen önemin mazisini bizlere hatırlatması bakımından mühimdir.

Ülkemiz ihracatı özellikle son 20 yılda benzer konumda bulunduğu ülkelere kıyasla pozitif bir ayrışma içerisinde, her geçen yıl ve ay yeni rekorlarla yeni hedeflere doğru ilerleyişini büyük bir motivasyon ile sürdürdü. 2019 ‘da ihracatımız, 2001’deki seviyesinin beş buçuk katına ulaştı. Bugün Türkiye yıllık bazda 2001’e göre 140 milyar dolar daha fazla ihracat yapıyor. 200’ü aşkın ülkede bayrağımızı dalgalandıran ihracatçılarımızın bu başarıya ulaşması elbette ki tesadüf değil, her bir ihracatçı on yıllardır azimle ve memleket sevdası ile ihracat yapıyor, ülkemizin marka imajını yükseltmek için ürünlerini en yüksek kalitede büyük bir hassasiyetle alıcılarına ulaştırıyorlar.

Geçtiğimiz yıl ise 180.9 milyar dolarlık yıllık ihracat ile yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna ulaştık, 2019’da on iki ayın sekizinde aylık bazda rekorlar kırdık. Dünya ticaretinde küçülme yaşanan bir yılda bile gerçekleştirilen bu denli olumlu performans, işte bu geçmişten gelen üretim ve ihracatın önemine dair bilinçte saklı.

2000’lerin başlarında yıllık ihracat hedefimiz 100 milyar dolar olarak belirlenmişti. Bu hedefe 2007’de önemli reform hamleleri ve ihracatçılarımıza verilen destekler ile ulaştık.

Bugün sayısı 100 bine ulaşan ihracatçının çatı kuruluşu ve ticaret diplomasisinin saha neferleri olan TİM yönetiminde göreve başlamamızdan bu yana geçmişten gelen bu tecrübe ve bilinç üzerine yeni başarıları inşa ettik. Kırılan tüm bu rekorlarla yetinmeyip “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefine ulaşmak için katma değerli üretim ve ihracatı önceleyen yaklaşımımızdan asla ödün vermeyeceğiz. 61 ihracatçı birliğimiz ile birlikte gerek sahadaki sorunların ilgili mercilere iletilmesi ve çözümü gerekse her anlamda geçirdiğimiz bu zor günlerde ihracatçılarımıza gerekli motivasyonun sağlanması noktasında çalışmalarımızı her şartta sürdürmeye devam edeceğiz.