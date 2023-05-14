TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Kaybedecek zamanımız yok

Türkiye büyük bir demokratik olgunlukla seçimini yaptı. Öncelikle sonucun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Artık kaybedecek zamanımız yok. Bir an önce işimize odaklanmalıyız.

Bizim işimiz üretim ve ihracat. Geride bıraktığımız iki yılda ihracatta iyi bir ivme yakaladık. Ancak son dönemde maliyetlerdeki TL bazlı yüksek artışa rağmen kurların uzun süre belli bir aralıkta sıkışması ihracatçılarımızın rekabetçiliğine zarar verdi. Ne yazık ki pazar kaybetmeye başladık. Oysa bizim kaybetmek bir yana yeni pazarlara ulaşıp ülkemize daha fazla döviz kazandırmamız gerekiyor.

İhracat ailesi olarak umutluyuz. Yılın ikinci yarısında küresel talepte canlanma bekleniyor. Rekabetçiliğimizi olumsuz etkileyen unsurlar da hızla ortadan kaldırılırsa ihracatta yeni bir çıkış yakalayabileceğimize inanıyoruz.